Toblach: 71-Jährige bei Unfall verletzt

Toblach – In Toblach hat sich am Freitag um 7.40 Uhr in der Früh ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein Pkw prallte bei einer Kreuzung gegen einen Lkw. Die 71-jährige Lenkerin des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb hingegen unverletzt.

Im Einsatz standen der Notarztwagen des Weißen Kreuzes und die Carabinieri. Die Verletzte wurde ins Krankenhaus nach Innichen gebracht.