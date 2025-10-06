Tod am Bahnhof Latsch: Staatsanwaltschaft prüft unterlassene Hilfeleistung

Von: luk

Bozen/Latsch – Nach dem Tod von Christian Stocker, dem 46-jährigen Mann aus Morter, der am Abend des 27. September 2025 leblos am Bahnhof von Latsch aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Bozen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung eingeleitet.

Wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilt, soll das Verfahren die notwendigen Ermittlungsschritte veranlassen, unter anderem die bereits am 30. September durchgeführte Obduktion. Diese ergab, dass ein natürlicher Tod aufgrund kardialer Ursachen oder eine mögliche Intoxikation als wahrscheinlich gelten. Letzteres könne jedoch erst nach Vorliegen der toxikologischen Analysen bestätigt werden.

Hinweise auf traumatische Verletzungen oder makroskopisch erkennbare Erkrankungen wurden laut Obduktionsbericht nicht festgestellt.

Christian Stocker war in Latsch wohlbekannt. Der Mann ohne festen Wohnsitz hielt sich häufig, teils auch nachts, in der Wartehalle des Bahnhofs auf.

Die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft im Vollen Wortlaut