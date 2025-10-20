Todesfall entpuppt sich als Überdosis

Von: mk

Bozen/Bruneck – Staatsanwalt Axel Bisignano spricht von einem „signifikanten Alarmsignal“. Wie im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Montag bekannt gegeben wurde, haben die Carabinieri von Bruneck einen 30-jährigen Südtiroler festgenommen, nachdem ein Mann nach dem Konsum von Drogen ums Leben gekommen war. Nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden handelt es sich um den ersten in Italien registrierten Todesfall durch eine Überdosis des hochgefährlichen, synthetischen Opioids Nitazen. Der 30-Jährige gilt als mutmaßlicher Drogendealer.

Das Opfer, ein ebenfalls etwa 30-jähriger Mann aus Bruneck, starb bereits vor rund einem Jahr. Die wahre Todesursache und die daraufhin erfolgte Festnahme wurden jedoch erst jetzt bekannt.

Zunächst keine Hinweise auf Drogenkonsum

Wie der Bozner Staatsanwalt Axel Bisignano erklärte, gab es zunächst keinen Verdacht auf eine Überdosis. Am Fundort der Leiche fehlten jegliche Spuren wie Spritzen, Zigarettenstummel oder andere Hinweise, die auf den Konsum von Drogen hingedeutet hätten. Die Ermittler gingen daher zunächst von einem natürlichen Tod durch ein Herz-Kreislauf-Versagen aus.

Es folgte eine äußerst aufwendige und komplexe Untersuchung, in die auch die Abteilung für Spurensicherung RIS der Carabinieri aus Rom involviert war. Demnach wurden auch chemische Analysen durchgeführt. Die Ermittlungen wurden zudem auf europäischer Ebene koordiniert, da es sich um eine neuartige Droge handelt, die auch international Aufmerksamkeit erregt hat.

„Eine Bombe, viel stärker als Fentanyl“

Für Südtirol sieht Staatsanwalt Axel Bisignano in dem Fall ein „signifikantes Alarmsignal“. Er berichtete von bereits 35 gemeldeten Vorfällen im Zusammenhang mit dieser Substanz in der Region, die oft über das Darknet erworben werde.

Bisignano warnte in der Pressekonferenz eindringlich vor der extremen Gefährlichkeit dieser neuen synthetischen Drogen. „Es handelt sich um eine Bombe – viel stärker als Fentanyl“, betonte der Staatsanwalt.