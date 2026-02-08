Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tödliche Lawine in den Sarntaler Alpen
Eine Person wurde verschüttet

Tödliche Lawine in den Sarntaler Alpen

Sonntag, 08. Februar 2026 | 18:00 Uhr
Von: mk

Schenna – Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Sonntagnachmittag in den Sarntaler Alpen gekommen. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen.

Um 14.35 Uhr wurde Alarm geschlagen. Ersten Informationen zufolge hat sich der Lawinenabgang auf der Verdinser Plattenspitze in der Nähe vom Kratzbergsee ereignet. Eine Person wurde verschüttet und hat das Unglück nicht überlebt.

Im Einsatz standen die Bergrettung, Bergretter der Finanzpolizei, die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie die Notfallseelsorge. Weitere Details sind vorläufig nicht bekannt.

Bezirk: Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

