Tödliche Lawine in den Sarntaler Alpen

Von: mk

Schenna – Zu einem tragischen Lawinenunglück ist es am Sonntagnachmittag in den Sarntaler Alpen gekommen. Eine Person ist dabei ums Leben gekommen.

Um 14.35 Uhr wurde Alarm geschlagen. Ersten Informationen zufolge hat sich der Lawinenabgang auf der Verdinser Plattenspitze in der Nähe vom Kratzbergsee ereignet. Eine Person wurde verschüttet und hat das Unglück nicht überlebt.

Im Einsatz standen die Bergrettung, Bergretter der Finanzpolizei, die beiden Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 2 sowie die Notfallseelsorge. Weitere Details sind vorläufig nicht bekannt.