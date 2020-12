Tödlicher Motorradunfall in Bozen – Gutachten

Bozen – Zum tödlichen Motorradunfall vom Samstag auf der Eisackufer-Straße wird immer noch ermittelt.

Der 17-jährige Motorradfahrer Michele Torcaso ist am Samstag bei dem tragischen Unfall auf der Eisackufer-Straße ums Leben gekommen. Die Eltern haben in der Zwischenzeit die Kraft gefunden, sich an Anwalt Nicola Nettis zu wenden, der für sie die Untersuchungsphase begleitet, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Der Unfallhergang wurde bislang teilweise rekonstruiert: Als wahrscheinlich gilt derzeit, dass der Autolenker zu früh ausgeschert ist. Eine Überwachungskamera auf der Rückseite des Einkaufszentrums Twenty hat den Unfall aufgezeichnet.

Der 17-Jährige ist darauf vermutlich selbst auf die linke Fahrspur gewechselt, hat dann aber die Kontrolle über das Motorrad verloren und ist gegen den Betonpfosten geprallt.

Voraussichtlich wird sich der Autofahrer vor Gericht verantworten müssen. Offiziell hat die Staatsanwaltschaft noch keine Untersuchung in die Wege geleitet. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wird entschieden, wie es weiter geht.

Laut Alto Adige soll ein Gutachten in Auftrag gegeben werden. Nettis schließt nicht aus, dass eine Video-Rekonstruktion des Unfalles Teil davon sein wird.