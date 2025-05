Tote bei Absturz von Kleinflieger über US-Stadt San Diego

Von: APA/AFP

In der Stadt San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien sind beim Absturz eines Kleinflugzeugs mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr sprach am Donnerstag von “mehr als einem Todesfall”. Unklar sei bisher, wie viele Menschen sich an Bord des Fliegers befunden hätten, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef Dan Eddy. Das Privatflugzeug war in den frühen Morgenstunden in ein Wohngebiet in San Diego gestürzt.

Eddy sagte, die Maschine habe ein “riesiges Trümmerfeld” verursacht und mehrere Häuser und geparkte Autos beschädigt. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA handelt es sich um eine Maschine vom Typ Cessna 550. Sie sei gegen 3.45 Uhr (Ortszeit) abgestürzt. Das Stadtviertel liegt in der Nähe des Regionalflughafens Montgomery-Gibbs.

Die Polizei räumte nach dem Unglück nach eigenen Angaben mehrere Straßen. Anrainern wurde geraten, die Behörden zu alarmieren, wenn sie Trümmer finden oder “Flugzeugtreibstoff riechen”. Auf Fernsehbildern waren mehrere ausgebrannte Autos und mindestens ein stark beschädigtes Haus zu sehen.