Toter Fuchs in Jenesien: War es ein Wolf?

Jenesien – Auf dem Wanderweg in Jenesien, der von Simml zum Gasthof Locher führt, ist am 20. Jänner ein toter Fuchs entdeckt worden. Der Kadaver war völlig zerfleischt. Es wird nicht ausgeschlossen, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist, berichtet das Online-Portal Alto Adige innovazione.

Wie der Direktor des Amts für Jagd und Fischerei, Luigi Spagnolli, erklärt, handelt es sich um den ersten Fund dieser Art. Dem Kadaver fehlt gänzlich der vordere Teil – Pfoten eingeschlossen. Vor allem durch den Schwanz ließ sich erkennen, dass es sich um einen Fuchs gehandelt hat.

Dass ein Bär oder ein Hund den Fuchs so zugrichtet hat, gilt eher als unwahrscheinlich.

In Jenesien wurde in der Vergangenheit bereits öfters ein Wolf gesichtet. Vor drei Jahren sind mehrere Schafe in der Gegend von Wölfen gerissen worden. Ob der Wolf sich hier niedergelassen hat oder nur durchwandert, ist derzeit noch unklar.

Spagnolli schließt zudem nicht aus, dass sich ein Rudel gebildet hat. Ein Wolfspaar könnte mehrere Junge geboren haben. Obwohl es in der Gegend menschliche Siedlungen gibt und auch Wanderer immer wieder unterwegs sind, wäre dies nicht unmöglich, erklärt Spagnolli.