Tourenskifahrer hat Mega-Schutzengel – VIDEO

Nach Sturz in Gletscherspalte unverletzt

Martell – Ein Tourenskifahrer ist am Sonntag am Cevedale in eine Gletscherspalte gestürzt. Die Bergrettung Martell ist ausgerückt.

Glücklicherweise ging der Fall ohne große Verletzungen aus. Die Person konnte von der Bergrettung Martell und vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 unverletzt aus der Gletscherspalte geborgen werden.

Erneut Spaltensturz am Cevedale! Eine Person konnte von der Bergrettung Martell und vom Pelikan 3 unverletzt aus der Gletscherspalte geborgen werden. Zur Zeit ist es auf den Gletschern sehr gefährlich, da die Spalten teilweise mit nur wenig Schnee bedeckt sind. Posted by Bergrettung CNSAS Martell on Sunday, May 7, 2023

Gletscherspalten sind im Frühjahr vor allem nach schneearmen Wintern gern nur mit einer dünnen Altschneeschicht bedeckt und selten tragfähig.

Die Bergrettung ruft alle Bergsteiger auf, große Vorsicht walten zu lassen.