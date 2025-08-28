Touristen blockieren Verkehr auf Dolomiten-Straße – aus gutem Grund

Von: mk

St. Ulrich – Eine verängstigte Hündin, der am Dienstagnachmittag auf der viel befahrenen SS 242 bei St. Ulrich in Gröden umherirrte, hat für Chaos gesorgt. Doch dank des beherzten Eingreifens zweier römischer Touristen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 17.30 Uhr wurde das junge Tier mitten auf der Fahrbahn gesichtet. Autofahrer und Motorradfahrer mussten scharf bremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Ein römisches Paar, das sowohl für den Vierbeiner als auch für die Verkehrsteilnehmer die Gefahr erkannte, zögerte keine Sekunde. Die Urlauber stellten ihr Auto quer zur Fahrbahn und blockierten so den Verkehr in beide Richtungen. Schnurstracks stiegen sie aus, um den verängstigten Hund einzufangen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Nachdem sie das Tier sicher in ihr Auto gebracht hatten, brachten sie es zu ihrem Hotel nach Kastelruth. Die Hotelmitarbeiter kümmerten sich nicht nur um die Hündin, sondern alarmierten auch die zuständigen Behörden.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb schickte umgehend einen Tierfänger vorbei, der den Vierbeiner abholte. Außerdem wurde die Suche nach den Besitzern eingeleitet.