Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragisch: Ältere Person ertrinkt im Völser Weiher
Tödlicher Freizeitunfall in Völs am Schlern

Tragisch: Ältere Person ertrinkt im Völser Weiher

Sonntag, 21. Juni 2026 | 19:42 Uhr
Update
728020841_866768809359193_4520640371314547721_n
Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern
Schriftgröße

Von: ka

Völs – Am späten Nachmittag des 21. Juni 2026 wurden zahlreiche Rettungskräfte zu einem Badeunfall am Völser Weiher alarmiert, nachdem eine etwa 70 Jahre alte Person im See untergegangen war. Sofort wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet, an der Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, Wasserretter der Berufsfeuerwehr Bozen und der Wasserrettung Südtirol beteiligt waren. Trotz des raschen Einsatzes aller Kräfte konnte die Person leider nur noch leblos von zwei Feuerwehrtauchern geborgen werden.

Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern

Ein Rettungsdienstkoordinator leitete den Einsatz am Boden, während ein Rettungstransportwagen für die medizinische Versorgung bereitstand. Um die Angehörigen und Augenzeugen in dieser schweren Situation psychologisch zu unterstützen, wurde zudem die Notfallseelsorge angefordert.

Freiwillige Feuerwehr Völs am Schlern

Neben den Feuerwehren Völs und Seis am Schlern waren auch das Weiße Kreuz, die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin Dolomites, die Carabinieri und die Notfallseelsorge im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird von den zuständigen Stellen untersucht.

 

 

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
76
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
40
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
38
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Kommentare
32
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Kommentare
25
Iran gibt erneute Schließung der Straße von Hormuz bekannt
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 