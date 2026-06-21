Tragisch: Ältere Person ertrinkt im Völser Weiher

Von: ka

Völs – Am späten Nachmittag des 21. Juni 2026 wurden zahlreiche Rettungskräfte zu einem Badeunfall am Völser Weiher alarmiert, nachdem eine etwa 70 Jahre alte Person im See untergegangen war. Sofort wurde eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet, an der Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, Wasserretter der Berufsfeuerwehr Bozen und der Wasserrettung Südtirol beteiligt waren. Trotz des raschen Einsatzes aller Kräfte konnte die Person leider nur noch leblos von zwei Feuerwehrtauchern geborgen werden.

Ein Rettungsdienstkoordinator leitete den Einsatz am Boden, während ein Rettungstransportwagen für die medizinische Versorgung bereitstand. Um die Angehörigen und Augenzeugen in dieser schweren Situation psychologisch zu unterstützen, wurde zudem die Notfallseelsorge angefordert.

Neben den Feuerwehren Völs und Seis am Schlern waren auch das Weiße Kreuz, die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Aiut Alpin Dolomites, die Carabinieri und die Notfallseelsorge im Einsatz. Die genaue Unfallursache wird von den zuständigen Stellen untersucht.