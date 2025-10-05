Aktuelle Seite: Home > Chronik > Tragischer Unfall: 19-Jähriger stürzt von Brunnen und stirbt
Glurns: beim Sturz von einer Statue getroffen

Tragischer Unfall: 19-Jähriger stürzt von Brunnen und stirbt

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 15:18 Uhr
kerze trauer symbol tot tod
fotolia.de/pim pic
Schriftgröße

Von: fra

Glurns – In Glurns hat sich in der Nacht auf Samstag ein tragischer Unfall ereignet. Gegen 3.00 Uhr kletterte der 19-jährige Leon Moser aus Taufers im Münstertal auf den Brunnen am Rathausplatz der Stadt. Dabei verlor er den Halt und stürzte mitsamt der daran befestigten Bronzestatue rund zwei Meter in die Tiefe.

Beim Aufprall wurde der junge Mann von der Statue getroffen und tödlich verletzt. Laut den Rettungskräften kam jede Hilfe zu spät – der 19-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Notfallseelsorge. Die Ermittlungen der Carabinieri zu den genauen Umständen des Unglücks laufen.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 3 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
Kommentare
81
Trentino-Südtirol: Ein Drittel der Bevölkerung zahlt keine Einkommensteuer
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
Kommentare
41
SHB: Faschistische Mythenpflege statt historischer Aufarbeitung
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Kommentare
36
UCI HERO Dolomites: Schützen kritisieren fehlende Mehrsprachigkeit
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Kommentare
28
Bozen: Messer, Widerstand und gestohlene Fahrräder
Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen
Kommentare
23
Flugzeuge starten und landen wieder am Münchner Flughafen
Anzeigen
Small Prices – Big Fun
Small Prices – Big Fun
Der große Zett-Family Day im Cineplexx
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 