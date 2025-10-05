Tragischer Unfall: 19-Jähriger stürzt von Brunnen und stirbt

Von: fra

Glurns – In Glurns hat sich in der Nacht auf Samstag ein tragischer Unfall ereignet. Gegen 3.00 Uhr kletterte der 19-jährige Leon Moser aus Taufers im Münstertal auf den Brunnen am Rathausplatz der Stadt. Dabei verlor er den Halt und stürzte mitsamt der daran befestigten Bronzestatue rund zwei Meter in die Tiefe.

Beim Aufprall wurde der junge Mann von der Statue getroffen und tödlich verletzt. Laut den Rettungskräften kam jede Hilfe zu spät – der 19-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, die Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr sowie die Notfallseelsorge. Die Ermittlungen der Carabinieri zu den genauen Umständen des Unglücks laufen.