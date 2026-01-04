Traktor in Vollbrand

Von: luk

Laurein – Dramatischer Einsatz am Samstag um die Mittagszeit im Weiler Eggern in Laurein am Deutschnonsberg: Gegen 12.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Laurein zu einem Traktorbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes landwirtschaftliches Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten wurden zusätzlich von der Nachbarfeuerwehr Proveis sowie den Wehren Revò und Rumo aus dem Trentino unterstützt.

Der Traktor brannte zwar vollständig aus, doch durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte blieb ein größerer Sachschaden am Hof aus.