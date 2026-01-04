Aktuelle Seite: Home > Chronik > Traktor in Vollbrand
Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Hofgebäude

Traktor in Vollbrand

Sonntag, 04. Januar 2026 | 16:28 Uhr
612014850_1346111857548096_6137214629986713532_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Laurein
Schriftgröße

Von: luk

Laurein – Dramatischer Einsatz am Samstag um die Mittagszeit im Weiler Eggern in Laurein am Deutschnonsberg: Gegen 12.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Laurein zu einem Traktorbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Dank des schnellen und gezielten Eingreifens der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein unmittelbar angrenzendes landwirtschaftliches Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten wurden zusätzlich von der Nachbarfeuerwehr Proveis sowie den Wehren Revò und Rumo aus dem Trentino unterstützt.

Der Traktor brannte zwar vollständig aus, doch durch das koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte blieb ein größerer Sachschaden am Hof aus.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
108
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
36
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
33
Neues Jahr, neue Steuern
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Kommentare
30
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
29
Ermittlungen gegen Barbesitzer nach Schweizer Brandinferno
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 