Trauer in Brixen: Mirko Lobis hat es nicht geschafft

Von: mk

Brixen – Tiefe Trauer herrscht in Brixen nach dem Tod von Mirko Lobis am Sonntag. Der 44-jährige Vater zweier Kinder ist einer schweren Krankheit erlegen. Wie berichtet, brach die Krankheit wie ein Schicksalsschlag über die Familie herein. Viele in Brixen bekundeten ihre Solidarität und boten Unterstützung an.

Der 46-Jährige, der im Restaurant Traubenwirt in Brixen arbeitete, hatte bis vor wenigen Monaten ein glückliches Leben geführt. Neben seiner Familie, der er sich voller Liebe widmete, war er auch sehr sportbegeistert und hielt sich regelmäßig im Fitnessstudio auf. Mirko Lobis war bekannt dafür, stets ein Lächeln für seine Mitmenschen übrig zu haben und anderen zu helfen.

Lobis litt unter einer eine seltene genetische Erkrankung, das sogenannte Loeys-Dietz-Syndrom. Seine Krankheit führte zu einer Aortendissektion – ein Riss in der Aorta. Ein solcher Vorfall ist ein absoluter Notfall, der innerhalb von Minuten zum Tod führen kann. Nur durch eine riskante Operation konnte sein Leben gerettet werden. Leider erlitt er infolge des Eingriffs einen Schlaganfall. Nun ist der 46-Jährige trotz aller Bemühungen seiner Krankheit erlegen.

Weil die Familie nun vor großen finanziellen Herausforderungen stand, hatten Freunde eine Spendenaktion auf GoFundMe ins Leben gerufen. Zudem wurden an 20 Orten in Brixen und Umgebung – etwa in in Bars, Metzgereien und Sporteinrichtungen – Spendenboxen aufgestellt, wo jeder spenden konte.