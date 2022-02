Trauer nach Tod von Georg Clement in Vahrn

Vahrn – In Vahrn und darüber hinaus ist die Trauer nach dem Unfalltod des 58-jährigen Georg Clement groß. Wie berichtet, ist er in einem Waldstück oberhalb der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern bei Holzarbeiten von einem Baum getroffen und getötet worden. Ein Spaziergänger hatte gestern Vormittag Alarm geschlagen, nachdem er Clement regungslos am Waldboden liegend aufgefunden hatte. Die Motorsäge lag daneben und lief noch im Leerlauf.

Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Bergrettung sowie das Team des Notarztshubschraubers Pelikan 2 konnten den Familienvater nicht mehr retten.

Clement hinterlässt laut Tageszeitung Alto Adige drei Kinder. Bis zu seiner Pensionierung war er bei der Bahnpolizei in Franzensfeste tätig. Er war im Dorf beliebt und gerade wegen seiner Hilfsbereitschaft und seiner handwerklichen Fähigkeiten bekannt.