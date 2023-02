Trauer um Sigrid: „Stoppt die Feminizide!“

Meran – Der Tod von Sigrid Gröber schlägt weit über Meran hinaus hohe Wellen. Wie berichtet, verdichten sich die Hinweise, dass die 39-Jährige Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Als Hauptverdächtiger gilt ihr Gefährte Alexander Gruber. Der 55-Jährige Mann war als Hausmeister in der Hotelfachschule Kaiserhof in Meran tätig und soll bereits in der Vergangenheit ihr gegenüber handgreiflich geworden sein.

„Wir trauern um Sigrid, eine, einmal mehr von einem Mann ermordete Frau. Wir trauern um eine Tochter, eine Schwester, eine Mutter, eine Mitbürgerin“, schreibt der Beirat für Chancengleichheit der Gemeinde Meran in einer Aussendung.

Die gesamte Gesellschaft trage hier Verantwortung und müsse deutlich Nein zur wiederholten, nicht endenden Gewalt gegen Frauen sagen. „Keine von uns ist ausgenommen oder geschützt vor einer potentiellen Gewaltausübung auf Grund ihres Geschlechts“, so der Beirat.

„Wir drücken der Familie, den Freunden und Freundinnen des Opfers unser tiefstes Beileid aus.

Wir werden euch in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lassen“, erklärt der Beirat für Chancengleichheit der Gemeinde Meran abschließend.