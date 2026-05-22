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28-Jährige wurde am 14. Mai leblos entdeckt

U-Haft nach Tötung von Frau im Bezirk Baden verhängt

Freitag, 22. Mai 2026 | 15:00 Uhr
28-Jährige wurde am 14. Mai leblos entdeckt
APA/APA/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT/THOMAS LENGER/MONATSREVUE.AT
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Von: apa

Im Fall einer in Kottingbrunn (Bezirk Baden) getöteten Frau ist am Freitag Untersuchungshaft über den 27-jährigen Beschuldigten verhängt worden. Befristet ist diese vorerst bis zum 5. Juni, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, der APA mit. Der Mordverdächtige ist laut seinem Verteidiger umfassend geständig, als Motiv gilt eine Kränkung durch die Frau, mit der der Steirer ein Verhältnis hatte.

Nach Angaben seines Anwalts Manfred Arbacher-Stöger soll der Mann dem Opfer, das er via Facebook kennengelernt hatte, mit seiner als Sportschütze legal besessenen Pistole drei Mal in den Kopf geschossen haben. Dass die laut Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt 28-jährige Frau – zunächst war von einer 27-Jährigen ausgegangen worden – an einem Kopfschuss starb, wurde auch im vorläufigen Obduktionsergebnis festgehalten. Die Eltern hatten die leblose 28-Jährige am 14. Mai in deren Wohnung entdeckt, rund um diesen Tag dürfte laut ersten Erkenntnissen auch der Tatzeitpunkt liegen. Nähere Details erwartet sich die Staatsanwaltschaft hier vom schriftlichen Obduktionsgutachten, das in mehreren Wochen vorliegen sollte.

Zunächst war auch Sturz als Todesursache möglich

Zunächst war bei den Ermittlungen auch ein Sturz als Todesursache infrage gekommen. Aufgrund unklarer Umstände wurde eine gerichtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Im Zuge der Obduktion wurde festgestellt, dass die Frau erschossen worden war. Gegenständlich war Kaliber 22 – Munition, die häufig von Sportschützen verwendet wird.

Am Tatort selbst wurden Berichten zufolge keine Einbruchsspuren festgestellt – daher wurde vermutet, dass die Frau den Täter selbst in ihre Wohnung gelassen hatte. Das Landeskriminalamt nahm Erhebungen wegen Mordverdachts auf, die sich auf das Umfeld der Verstorbenen konzentrierten. Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Kriminalisten durch die Auswertung der Handydaten. Der Mann und das spätere Opfer hatten dem Verteidiger zufolge bis zur Tat mehrmals täglich miteinander telefoniert. Der 27-Jährige wurde am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133)

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