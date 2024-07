U-Haft Ã¼ber 29-JÃ¤hrigen nach Hammer-Attacke in Wien verhÃ¤ngt

Von: apa

Nach der Hammer-Attacke in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auf zumindest zwei Personen hat das Landesgericht Wien am Donnerstagvormittag U-Haft über den 29-jährigen Beschuldigten verhängt. Wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mitteilte, wurde als Grund Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Serbe bleibt damit vorerst bis zum 1. August in Haft. Die Opfer hatten durch den Angriff teils massive Verletzungen erlitten und mussten ins Spital eingeliefert werden.

Salzborn zufolge gab der 29-Jährige am Donnerstagvormittag bei der Befragung durch das Gericht an, er sei “angegriffen worden”. Der Mann habe zudem um Verfahrenshilfe angesucht, hieß es.

Er soll laut Polizei einen 51-Jährigen und eine 43-Jährige in der Nacht auf Dienstag in der Meiselstraße mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt haben. Auch ein 39-Jähriger wurde nach dem Vorfall von der Berufsrettung mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Ein Zusammenhang mit dem Angriff dürfte hier jedoch noch nicht vollständig geklärt sein. “Seine Rolle ist noch nicht klar”, sagte Salzborn über den 39-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen gegen den Serben.

Die beiden Männer und die Frau sollen Bezug zum Obdachlosen-Milieu aufweisen. Im Fall des Beschuldigten gilt eine Verbindung zur Szene dagegen derzeit als eher unwahrscheinlich. “Er passt nicht in dieses Bild”, sagte Salzborn.

Der 51-Jährige hatte durch den Angriff vor zwei Tagen derart massive Verletzungen davongetragen, dass die Berufsrettung ihn noch vor Ort intubieren und beatmen musste. Er befand sich zeitweise in Lebensgefahr und wurde am Donnerstag in stabilem Zustand von einer Intensiv- auf eine Normalstation, erklärte der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) der APA in der Früh. Die 43-Jährige gilt ebenfalls als stabil und befindet sich noch in einem Krankenhaus. Zur Situation des 39-Jährigen lagen am Donnerstag lediglich unbestätigte Informationen vor, wonach der Mann bereits das Spital verlassen habe. Eine APA-Anfrage an den Wigev war am späten Vormittag noch offen.

Die Polizei hatte vor zwei Tagen berichtet, dass der Serbe am Dienstag gegen 0.10 Uhr in der Meiselstraße mit einem Hammer auf die Gruppe losgegangen sei, ihnen zwei Taschen geraubt und dann die Flucht ergriffen habe. Zeugen alarmierten die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin noch am Tatort fest und stellten die Taschen sowie den Hammer sicher. Die Berufsrettung lieferte die daraufhin drei Personen in ein Spital ein. Das Landeskriminalamt, Außenstelle West, und die Staatsanwaltschaft Wien ermitteln nun in dem Fall.