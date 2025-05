Uber führt “Women Drivers” in Deutschland ein

Von: APA/dpa-AFX

Frauen können auf der Fahrdienst-Plattform Uber ab sofort in mehreren deutschen Großstädten auswählen, ausschließlich von einer Fahrerin ans Ziel gebracht zu werden. Damit will Uber das Sicherheitsgefühl von Frauen insbesondere nachts stärken, teilte das Unternehmen mit. Einen Aufpreis zahlen sie demnach für eine Fahrt bei einer Fahrerin nicht. Sie müssten in der App lediglich ihr Geschlecht angeben. In Österreich wird die Option vorerst nicht eingeführt.

Ob bzw. wann es das Feature in Österreich geben könnte, stehe derzeit nicht fest, hieß es von einer Uber-Sprecherin auf APA-Anfrage. In Deutschland wird es auch die Möglichkeit geben, zumindest bevorzugt von einer Frau gefahren zu werden und nicht von einem Mann. “Mit unseren neuen Optionen haben Frauen ab sofort die Wahl, mit wem sie von A nach B kommen”, so Uber-Deutschland-Chef Christoph Weigler.

Job soll für Fahrerinnen attraktiver werden

Auch das Sicherheitsgefühl für Fahrerinnen soll sich damit verbessern. Diese können ebenfalls einstellen, ausschließlich Anfragen von Frauen zu erhalten. “Dies soll helfen, die Attraktivität des Fahrerinnen-Jobs noch weiter zu erhöhen”, hieß es. Tatsächlich ist der Anteil von Fahrerinnen auf der Uber-Plattform in Deutschland bisher äußerst gering. Das könne dazu führen, dass es etwas länger dauert, bis eine Fahrt von Frauen für Frauen vermittelt wird, teilte Uber weiter mit.

Das Unternehmen betreibt keine eigenen Fahrzeugflotten. Stattdessen vermittelt es Fahrten bei Mietwagenunternehmen, bei denen auch die Fahrerinnen und Fahrer angestellt sind. Das Angebot soll im Rahmen einer Pilotphase zunächst nur in Berlin, Frankfurt und München verfügbar sein. Schon im vergangenen Jahr hatte Uber diese Option in Paris eingeführt.