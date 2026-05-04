Von: mk

Meran/Brixen – Über Suizid zu sprechen, fällt schwer. Genau deshalb ist es so wichtig. Mit den Gesprächsabenden „Über das Schweigen hinaus“ setzen die Kiwanis Clubs Südtirol ein bewusstes Zeichen gegen das Tabu und für mehr Offenheit, Aufklärung und gegenseitige Aufmerksamkeit. Die Veranstaltungen finden am 19. Mai 2026 in Meran sowie am 26. Mai 2026 in Brixen statt, jeweils um 18.30 Uhr.

Im Mittelpunkt steht nicht die Frage nach dem „Warum“, sondern vielmehr geht es um das „Wie“. Wie lassen sich Warnsignale erkennen? Wie kann jede und jeder Einzelne dazu beitragen, gefährdete Menschen frühzeitig wahrzunehmen? Und wo finden Betroffene und Angehörige konkrete Hilfe? Initiiert wurden die Abende von Robert Stafler, der 2023 seinen Sohn Johannes nach dessen Suizid verlor.

Aus seiner persönlichen Betroffenheit heraus entstand der Wunsch, das Schweigen zu brechen und Räume für ehrliche Gespräche zu schaffen. „Wer spricht, kann helfen – sich selbst und anderen“, ist die zentrale Botschaft des Abends. Das Programm verbindet persönliche Erfahrungsberichte, Filmausschnitte sowie fachliche Impulse und Diskussionen.

Neben Robert Stafler nehmen ausgewiesene Expertinnen und Experten an den Gesprächsrunden teil, darunter Fachleute aus Psychologie, Notfallseelsorge und Psychiatrie (siehe beiliegenden Flyer). Gemeinsam geben sie Einblicke in ihre Arbeit und zeigen konkrete Wege der Unterstützung auf. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sensibilisierung für Anzeichen von Suizidgefahr sowie auf praktischen Handlungsmöglichkeiten für das Umfeld. Darüber hinaus werden Hilfsangebote und Anlaufstellen vorgestellt, um Betroffenen und Angehörigen Orientierung zu geben.

Die Relevanz des Themas unterstreichen aktuelle Zahlen: In Südtirol liegt die Suizidrate seit Jahren über dem italienischen Durchschnitt. Zwischen 2020 und 2024 wurden mehr als 250 Suizide registriert – im Schnitt etwa einer pro Woche. Besonders betroffen sind Männer, die rund drei Viertel der Fälle ausmachen. Die Zahl der Suizide übersteigt jährlich jene der tödlichen Verkehrsunfälle.

Diese Zahlen machen deutlich: Suizid ist kein Randthema, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung, die Aufmerksamkeit und gemeinsames Handeln erfordert. Die Gesprächsabende „Über das Schweigen hinaus“ wollen Mut machen, hinzusehen, zuzuhören und ins Gespräch zu kommen. Denn das offene Ansprechen von Suizidgedanken gilt laut Fachleuten als eine der wichtigsten Maßnahmen, um das Tabu zu brechen und Hilfe zu ermöglichen. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsdaten:

19. Mai 2026, 18.30 Uhr – Kurhaus, Pavillon des Fleurs, Meran

26. Mai 2026, 18.30 Uhr – Progress, Industriezone, Brixen Beginn

Organisation: Kiwanis Clubs Südtirol