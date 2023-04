Ultner LandesstraÃŸe: Sanierung der BrÃ¼cke in St. Pankraz geht weiter

St. Pankraz – Bei der Brücke 15 der Ultner Landesstraße (LS 9) wird der Verkehr ab Dienstag, 18. April, auf die provisorische Bypass-Straße verlegt, die im Spätherbst 2022 fertiggestellt wurde. Die Umleitung verläuft großteils auf der Trasse der alten Ultnerstraße, die bis zum Bau der Brücke beim Schloss Eschenlohe in den 1960er Jahren des in Betrieb war.

“Durch die Umleitung gibt es für die Verkehrsteilnehmenden weniger Einschränkungen während der Arbeiten, die zudem auch zügig und sicherheitstechnisch besser durchgeführt werden können”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Aufgrund des steilen Geländes und der engen Platzverhältnisse vor Ort, weist die Fahrbahn in kurzen Abschnitten eine etwas verringerte Breite auf, ein reibungsloses Kreuzen zwischen Pkw bleibt dennoch gewährleistet. “Bis auf kurze Behinderungen bei den Baustellenzufahrten sind in den kommenden Monaten keine Beeinträchtigungen durch die Baustelle für den Verkehrsfluss zu erwarten”, erklärt der Verfahrensverantwortliche Augustin Hueber.

Zufrieden darüber, dass die Arbeiten an der Brücke beginnen, zeigt sich der Bürgermeister von St. Pankraz, Thomas Holzner. “Besonders freut mich, dass es gelungen ist, eine Umleitung zu gewährleisten. Die Umleitung ist für die gesamte Bevölkerung, Wirtschaft und Tourismus der Gemeinde und auch der Nachbargemeinden Ulten, Laurein und Proveis eine große Erleichterung”, betont Holzner., der sich bei der Landesregierung, insbesondere Landesrat Daniel Alfreider, bedankt. “Ich hoffe auf einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten, damit die Brücke Eschenlohe innerhalb der geplanten Frist fertiggestellt werden kann”, sagt Holzner.

In der ersten Woche sollen die auf dem alten Brückentragwerk vorhandenen Aufbauten und der Asphalt abgetragen werden. In den Wochen darauf werden das Brückentragwerk und die Brückenständer abgetragen, die aufgrund des schlechten Erhaltungszustandes vollständig zu erneuern sind. In der zweiten Jahreshälfte 2024 schließlich soll die Brücke fertiggestellt und für den Verkehr freigeben werden.

Die Brücke ist mit einer Spannweite von fast 160 Metern die zweitlängste Brücke auf Südtirols Landesstraßen. Der neue Querschnitt der Brücke wird eine Breite von insgesamt 10,80 Metern und Servicegehsteige zu beiden Seiten der Fahrbahn aufweisen.