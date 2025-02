Unbekannte sprengen zwei Bankomaten in Wels

Von: apa

In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter zwei Bankomaten in einem Einkaufszentrum in Wels gesprengt. Um 2.25 Uhr ging der Alarm ein, bestätigte die Polizei Medienberichte. Man gehe von zwei Tätern aus, die Beute gemacht haben dürften. Eine Alarmfahndung blieb ergebnislos, die Ermittlungen liefen Montagvormittag noch. Ein Zusammenhang mit einer versuchten Bankomatsprengung in Pasching in der Nacht auf Freitag bestehe nicht, da dort ein Einzeltäter am Werk gewesen sei.