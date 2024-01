Unfälle bei Schrambach und Bozen Nord

Bozen – Am Dienstagvormittag hat es in Südtirol wieder zwei Unfälle gegeben. Beim Klammwirt in Schrambach sind Autos zusammengeprallt. Im Einsatz stehen die Rettungskräfte sowie die Freiwillige Feuerwehr Schrambach.

Auch bei der Ausfahrt der A22-Mautstation Bozen Nord hat es gekracht. Ein Kombi und ein Mittelklassewagen sind kollidiert. Auch dort sind die Rettungskräfte im Einsatz.

Für den nachfolgenden Verkehr gab es jeweils Behinderungen.