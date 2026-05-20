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Dynamik unklar

Unfall in Bozen fordert Schwerverletzten

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 13:13 Uhr
notarzt blaulicht rettung wk
fotolia.de/Jörg Hüttenhölscher
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Von: mk

Bozen – In der Turin-Straße in Bozen hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw gegen einen Betonmasten geprallt. Der Lenker wurde schwer verletzt.

Der Unfall soll sich kurz nach 13.00 Uhr zugetragen haben. Die genaue Dynamik ist vorerst noch unklar.

Im Einsatz standen der Notarzt und Sanitäter mit einem Rettungstransportwagen sowie die Feuerwehr. Die Bozner Ortspolizei ermittelt den Unfallhergang.

Der Schwerverletzte wurde in Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Bezirk: Bozen

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