Unfall in Lajen löst fatale Kettenreaktion aus

Von: mk

Lajen – Während majestätische Schneeflocken vom Himmel fielen, hat sich am Dienstagvormittag kurz nach 11.00 Uhr auf der Grödner Straße in Lajen ein fataler Verkehrsunfall ereignet. Vier Pkw waren insgesamt darin verwickelt.

Eine russische Staatsbürgerin, die in Italien ansässig ist, kam am Steuer ihres Wagens aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. „Ihr Pkw geriet über die abgesenkte Leitplanke in den Wald und hat sich überschlagen“, erklärt Zugskommandant Thomas Ploner von der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber Südtirol News.

Das Fahrzeug stürzte die Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin wurde laut Ploner glücklicherweise nur leicht verletzt.

Doch damit nicht genug: Der Lenker eines zweiten Wagens hat den Unfall bemerkt, hielt an und wollte erste Hilfe leisten. Auch ein drittes Auto hielt an, dessen Lenker nach dem Rechten schauen wollte. Doch dann folgte ein vierter Wagen, dessen Lenker es nicht schaffte, rechtzeitig zu bremsen, sodass es mit dem dritten Fahrzeug zu einem Auffahrunfall kam.

Laut Ploner kamen die Pkw jeweils mit leichtem Blechschaden davon.

Neben der Freiwillige Feuerwehr von Lajen standen das Weiße Kreuz, der Abschleppdienst und die Behörden im Einsatz. Während die Feuerwehr das Fahrzeug im Wald geborgen hat, kümmerte sich das Weiße Kreuz um die Versorgung der Verletzten.

Im Anschluss wurde die Unfallstelle geräumt. Die Freiwillige Feuerwehr von Lajen stand mit sechs Mann im Einsatz.