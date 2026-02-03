Aktuelle Seite: Home > Chronik > Unfall in Lajen löst fatale Kettenreaktion aus
Drei Fahrzeuge waren beteiligt

Unfall in Lajen löst fatale Kettenreaktion aus

Dienstag, 03. Februar 2026 | 15:54 Uhr
628029198_904869115509982_4108953630858304571_n
Facebook/Feuerwehr Lajen
Schriftgröße

Von: mk

Lajen – Während majestätische Schneeflocken vom Himmel fielen, hat sich am Dienstagvormittag kurz nach 11.00 Uhr auf der Grödner Straße in Lajen ein fataler Verkehrsunfall ereignet. Vier Pkw waren insgesamt darin verwickelt.

Eine russische Staatsbürgerin, die in Italien ansässig ist, kam am Steuer ihres Wagens aus unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. „Ihr Pkw geriet über die abgesenkte Leitplanke in den Wald und hat sich überschlagen“, erklärt Zugskommandant Thomas Ploner von der Freiwilligen Feuerwehr gegenüber Südtirol News.

Das Fahrzeug stürzte die Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin wurde laut Ploner glücklicherweise nur leicht verletzt.

Doch damit nicht genug: Der Lenker eines zweiten Wagens hat den Unfall bemerkt, hielt an und wollte erste Hilfe leisten. Auch ein drittes Auto hielt an, dessen Lenker nach dem Rechten schauen wollte. Doch dann folgte ein vierter Wagen, dessen Lenker es nicht schaffte, rechtzeitig zu bremsen, sodass es mit dem dritten Fahrzeug zu einem Auffahrunfall kam.

Laut Ploner kamen die Pkw jeweils mit leichtem Blechschaden davon.

Facebook/Feuerwehr Lajen

Neben der Freiwillige Feuerwehr von Lajen standen das Weiße Kreuz, der Abschleppdienst und die Behörden im Einsatz. Während die Feuerwehr das Fahrzeug im Wald geborgen hat, kümmerte sich das Weiße Kreuz um die Versorgung der Verletzten.

Im Anschluss wurde die Unfallstelle geräumt. Die Freiwillige Feuerwehr von Lajen stand mit sechs Mann im Einsatz.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Kommentare
72
Italien: Tiroler Patrioten rufen Präsident Trump zur Hilfe
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Kommentare
67
Olympia-Schock: Südtiroler Biathletin positiv auf Doping getestet
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Kommentare
46
Unnötige Bergrettungseinsätze: Soll auch in Südtirol gezahlt werden?
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Kommentare
40
Dieser Schoko-Produzent macht sich bei Kunden unbeliebt
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Kommentare
37
Verbotene Pestizide in Import-Lebensmitteln nachgewiesen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 