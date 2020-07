Unfall in Lana: Fußgänger schwer verletzt

Lana – In der Gampenstraße in Lana hat sich am Montag um 14.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge handelte es sich um einen Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw.

Ein 66-Jähriger aus Deutschland wurde dabei schwer verletzt.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri. Die Gampenstraße musste eine Stunde lang gesperrt werden.