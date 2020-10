Unfall in Prad: Person im Fahrzeug eingeklemmt

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Prad am Stilfserjoch

Prad – Am Freitag in der Früh ist gegen 1.40 Uhr die Freiwillige Feuerwehr von Prad zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Nähe der Biogasanlage gerufen worden.

Gemeinsam mit dem Weißen Kreuz Prad konnte die Person rasch aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Feuerwehr kümmerte sich noch um die Aufräumarbeiten und die Bergung des Fahrzeuges. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Schluderns.