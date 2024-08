Unwetter im Eisacktal: Mehrere Feuerwehreinsätze wegen Hagel und Wind

Von: luk

Brixen – Heftige Gewitter haben im Eisacktal am Dienstagabend für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Besonders problematisch waren Hagelschauer und starker Wind, die in mehreren Gemeinden Schäden verursachten.

In St. Andrä oberhalb von Brixen stürzte ein Baum auf die Straße und blockierte den Verkehr. Ähnliche Szenarien spielten sich auch in Klausen und Waidbruck ab, wo ebenfalls umgestürzte Bäume die Straßen unpassierbar machten. Die örtlichen Feuerwehren waren im Dauereinsatz, um die betroffenen Straßen wieder freizuräumen.

In Afers führte das Unwetter zu einem Unfall: Ein Motorradfahrer stürzte auf der regennassen Fahrbahn und geriet wegen des Hagels ins Schleudern. Glücklicherweise erlitt er dabei nur leichte Verletzungen.

Schwere Unwetter in Tirol und Bayern

Während das Eisacktal mit Hagel und Wind zu kämpfen hatte, wüteten die Unwetter in Tirol und Bayern noch schlimmer. In Tirol gingen mehrere Muren ab, was zu mehr als 100 Feuerwehreinsätzen führte. Besonders dramatisch war die Lage in Bayern, wo 200 Passagiere eines Eurocity-Zuges evakuiert werden mussten. Ein Baum war auf die Oberleitung gestürzt und hatte den Zug beschädigt. Glücklicherweise blieb es auch hier bei Sachschäden, Verletzte gab es keine.