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LH Arno Kompatscher verschafft sich mit Bürgermeisterinnen von Meran und Hafling ein Bild der Lage vor Ort

Unwetterschäden: Landeshauptmann bei Lokalaugenschein

Montag, 29. Juni 2026 | 21:10 Uhr
LokalaugenscheinMeran-FotoMajaClara
LPA/Maja Clara/Nach dem Murgang Weißplatterbach: Bagger schöpfen das Murmaterial, Lastkraftwagen transportieren es ab: Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher (Bildmitte) beim Lokalaugenschein in Meran.
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Von: ka

Meran/Hafling – Nach dem Murenabgang im Weißplatterbach in Meran-Labers am Sonntag, dem 28. Juni, hat sich der für den Bevölkerungsschutz zuständige Landeshauptmann Arno Kompatscher am 29. Juni bei einem Lokalaugenschein ein Bild von den Schäden in Meran und Hafling verschafft. Begleitet wurde er von der Meraner Bürgermeisterin Katharina Zeller und der Haflinger Bürgermeisterin Sonja Anna Plank.

LPA/Maja Clara/Nach dem Murgang Weißplatterbach: Bagger schöpfen das Murmaterial, Lastkraftwagen transportieren es ab: Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher (Bildmitte) beim Lokalaugenschein in Meran.

Die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Untermais, Obermais, Hafling, Labers, Freiberg, Vöran und Schenna, Mitarbeiter der Wildbachverbauung, der Berufsfeuerwehr und des Landesstraßendienstes stehen seit dem Murabgang im Einsatz. Landeshauptmann Kompatscher sprach allen Einsatzkräften seinen “Dank für ihren hervorragenden Einsatz bei diesem außerordentlichen Ereignis” aus. “An erster Stelle steht die Sicherheit der Menschen”, unterstrich er, “dann gilt es, die Infrastrukturen und den Bach wieder freizuräumen und für künftige Ereignisse stabiler und resilienter wieder herzustellen.”

Der Direktor des Landesstraßendienstes Philipp Sicher steht seit Sonntagnachmittag mit seinen Mitarbeitern vor Ort im Einsatz: “Die Beseitigung der Anbruchstelle auf der Haflingerstraße und Wiederherstellung des Abschnittes wird zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, jedenfalls werden wir dazu alle Kapazitäten ausschöpfen”, betonte Sicher.

“Nach Vorliegen der geologischen Bewertung werden wir als Zuständige für die Landes- und Staatsstraßen, umgehend die notwendigen Eingriffe durchführen, damit die Landesstraße nach Hafling ehestens wieder intakt gesetzt und in Sicherheit befahrbar sein wird”, unterstreicht Infrastrukturlandesrat Daniel Alfreider. Die Behebung der enormen Schäden durch das Unwetter auf der Landesstraße nach Hafling und jener nach Schenna haben für Landesrat Alfreider absolute Priorität.

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