Aktuelle Seite: Home > Chronik > USA nehmen Kurs auf permanente Sommerzeit
US-Politik will ein Ende der Zeitumstellung

USA nehmen Kurs auf permanente Sommerzeit

Mittwoch, 15. Juli 2026 | 05:48 Uhr
US-Politik will ein Ende der Zeitumstellung
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

In den USA stehen die Zeichen auf eine Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung: Das Repräsentantenhaus hat am Dienstag (Ortszeit) mit einer deutlichen Mehrheit für die Einführung einer permanenten Sommerzeit gestimmt. Nach dem Votum mit 308 zu 117 Stimmen ist der Senat als zweite Parlamentskammer am Zug. US-Präsident Donald Trump unterstützt die Maßnahme, mit der die aktuell geltende Zeit zur Normalzeit werden soll.

Die Sommerzeit ist in den USA ähnlich umstritten wie in Europa. In den 1960er Jahren eingeführt, wurde ihre Dauer sukzessive ausgedehnt. Aktuell dauert sie von Anfang März bis Anfang November, also rund zwei Drittel des gesamten Jahres.

Infolge der ersten Ölkrise sollte es 1974/75 versuchsweise eine permanente Sommerzeit geben, doch wurde das Experiment nicht durchgehalten. Nach Protesten wurde das Experiment zwischen Oktober 1974 und Februar 1975 unterbrochen. In den darauffolgenden Jahren setzte man darauf, die Dauer der ursprünglich von Ende April bis Ende Oktober geltenden Sommerzeit schrittweise auszudehnen.

Anfang November geplante Rückkehr zu Normalzeit könnte ausfallen

Sollte der am Dienstag beschlossene Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde die Anfang November geplante Rückkehr zur Normalzeit ausfallen. Für kritische Staaten enthält das Gesetz eine Ausstiegsklausel aus der permanenten Sommerzeit. Schon jetzt beteiligen sich nicht alle US-Staaten und Territorien an der Zeitumstellung. So gibt es in Arizona (mit Ausnahme der Navajo-Gebiete), Hawaii und Überseegebieten wie Puerto Rico keine Sommerzeit.

In Europa wird seit Jahren um die Abschaffung der Zeitumstellung gerungen. Eine von der EU-Kommission diesbezüglich veranstaltete Befragung zeigte eine deutliche Unterstützung der Bürger dafür, die Regierungen der EU-Staaten kommen aber bei der Suche nach einer Alternativlösung auf keinen gemeinsamen Nenner.

Auch Mehrheit der Österreicherinnen will permanente Sommerzeit

In Österreich zeigte eine im März durchgeführte market-Umfrage, dass vier Fünftel die Zeitumstellung ablehnen. Als Alternative hat die permanente Sommerzeit die Nase vorne. 54 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich, dass die Sommerzeit für immer beibehalten wird, 26 Prozent möchten eine dauerhafte Normalzeit und nur 20 Prozent eine Fortsetzung der saisonalen Zeitumstellung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
85
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
63
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
54
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
51
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kniefall vor Urzì?
Kommentare
28
Kniefall vor Urzì?
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Aktuelle Seite: Home > Politik > USA nehmen Kurs auf permanente Sommerzeit
US-Politik will ein Ende der Zeitumstellung

USA nehmen Kurs auf permanente Sommerzeit

Uhr
US-Politik will ein Ende der Zeitumstellung
APA/APA/AFP/CHRIS DELMAS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

In den USA stehen die Zeichen auf eine Abschaffung der saisonalen Zeitumstellung: Das Repräsentantenhaus hat am Dienstag (Ortszeit) mit einer deutlichen Mehrheit für die Einführung einer permanenten Sommerzeit gestimmt. Nach dem Votum mit 308 zu 117 Stimmen ist der Senat als zweite Parlamentskammer am Zug. US-Präsident Donald Trump unterstützt die Maßnahme, mit der die aktuell geltende Zeit zur Normalzeit werden soll.

Die Sommerzeit ist in den USA ähnlich umstritten wie in Europa. In den 1960er Jahren eingeführt, wurde ihre Dauer sukzessive ausgedehnt. Aktuell dauert sie von Anfang März bis Anfang November, also rund zwei Drittel des gesamten Jahres.

Infolge der ersten Ölkrise sollte es 1974/75 versuchsweise eine permanente Sommerzeit geben, doch wurde das Experiment nicht durchgehalten. Nach Protesten wurde das Experiment zwischen Oktober 1974 und Februar 1975 unterbrochen. In den darauffolgenden Jahren setzte man darauf, die Dauer der ursprünglich von Ende April bis Ende Oktober geltenden Sommerzeit schrittweise auszudehnen.

Anfang November geplante Rückkehr zu Normalzeit könnte ausfallen

Sollte der am Dienstag beschlossene Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde die Anfang November geplante Rückkehr zur Normalzeit ausfallen. Für kritische Staaten enthält das Gesetz eine Ausstiegsklausel aus der permanenten Sommerzeit. Schon jetzt beteiligen sich nicht alle US-Staaten und Territorien an der Zeitumstellung. So gibt es in Arizona (mit Ausnahme der Navajo-Gebiete), Hawaii und Überseegebieten wie Puerto Rico keine Sommerzeit.

In Europa wird seit Jahren um die Abschaffung der Zeitumstellung gerungen. Eine von der EU-Kommission diesbezüglich veranstaltete Befragung zeigte eine deutliche Unterstützung der Bürger dafür, die Regierungen der EU-Staaten kommen aber bei der Suche nach einer Alternativlösung auf keinen gemeinsamen Nenner.

Auch Mehrheit der Österreicherinnen will permanente Sommerzeit

In Österreich zeigte eine im März durchgeführte market-Umfrage, dass vier Fünftel die Zeitumstellung ablehnen. Als Alternative hat die permanente Sommerzeit die Nase vorne. 54 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich, dass die Sommerzeit für immer beibehalten wird, 26 Prozent möchten eine dauerhafte Normalzeit und nur 20 Prozent eine Fortsetzung der saisonalen Zeitumstellung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
Kommentare
85
Tödlicher Auffahrunfall auf der Brennerautobahn
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Kommentare
63
SkyAlps schrieb 2025 rote Zahlen
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Kommentare
54
Wettrennen am Gardasee – hochriskant und illegal
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kommentare
51
Sollen Geschäfte in Südtirol sonntags geöffnet haben?
Kniefall vor Urzì?
Kommentare
28
Kniefall vor Urzì?
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Die Odyssee
Die Odyssee
Ab 16. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 