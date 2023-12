Vater mit Schlagstock verletzt: Er verteidigte seine Töchter

Vorfall in Meran

Meran – In Meran ist es in der Mainhardstraße am Donnerstagabend zu einem erneuten Vorfall von Gewalt gekommen. Ein Vater wurde dabei mit einem Schlagstock oder einer ähnlichen Waffe verletzt und musste anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, waren die Blutspuren gestern noch sichtbar.

Offenbar wollte der Meraner seine Töchter verteidigen, als diese von zwei Männern beleidigt wurden. Die genaue Rekonstruktion des Vorfalls liegt in den Händen der Carabinieri. Sie wurden von Passanten alarmiert und versuchen, die Angreifer zu identifizieren. Sicher ist, aus Worten wurden Taten und etwas ließ die Gemüter hochkochen.

“Es gab Menschen, die verängstigt dem Vorfall zusahen und nicht wussten, wie sie sich verhalten sollten, während sie den Rettungsdienst kontaktierten”, sagte ein Geschäftsinhaber der belebten Straße.