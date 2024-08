Verfolgungsjagd von VW-Bus nimmt abruptes Ende

Fahrzeug kracht gegen Apotheke in Kaltenbrunn

Von: mk

Truden – Die Carabinieri von Truden haben in der Nacht auf Samstag einen 39-jährigen Mann aus Cavalese wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt. Zuvor war es zu einer Verfolgungsjagd gekommen, die ein abruptes Ende nahm.

Doch der Reihe nach: Gegen 2.00 Uhr in der Früh führten die Carabinieri eine Verkehrskontrolle auf der Staatsstraße im Gebiet von San Lugano durch und forderten einen VW-Bus zum Anhalten auf, der in Richtung Neumarkt unterwegs war.

Der Lenker, der allein an Bord des Fahrzeugs war, drückte jedoch aufs Gaspedal und ignorierte die Anweisung. Den Ordnungshütern gelang es jedoch, das Kennzeichen zu notieren.

Die Carabinieri informierten die Einsatzzentrale in Neumarkt, woraufhin sofort Straßensperren errichtet wurden. Gleichzeitig nahmen sie die Verfolgung des Fahrzeugs auf.

Dann überschlugen sich die Ereignisse im wahrsten Sinne des Wortes: Nur wenige Kilometer entfernt prallte das Fahrzeug an der Kreuzung mit der Nusser-Straße in Richtung Truden gegen die Apotheke in Kaltenbrunn und verursachte dabei erheblichen Sachschaden.

Der Lenker, der in Jenesien ansässig ist, versuchte sich zunächst damit herauszureden, indem er behauptete, nicht er, sondern ein Freund von ihm sei gefahren, der zu Fuß geflohen sei. Schließlich forderten die Carabinieri den 39-Jährigen auf, sich einem Alkoholtest zu unterziehen, was er jedoch ablehnte.

Gemeinsam mit einer Streife der Carabinieri aus Salurn, die zur Verstärkung ausgerückt war, stellten die Ordnungshüter fest, dass der Mann nicht einmal angeschnallt gewesen war. Den VW Bus, der auf den Vater des 39-Jährigen läuft, soll dieser außerdem ohne dessen Erlaubnis gefahren sein.

Weil der Mann keinen Führerschein bei sich hatte, muss erst überprüft werden, ob dieser überhaupt gültig ist. Für den 39-Jährigen kommt es nun auf alle Fälle knüppeldick: Er kassierte eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer, was den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge hat, und er muss dafür das entsprechende Bußgeld zahlen. Weil er die Alkoholkontrolle verweigert hat, wurde die Höchststrafe verhängt.

Außerdem wurde er angezeigt, weil er die Aufforderung zum Anhalten missachtet und das Tempolimit überschritten hatte – und weil er nicht angeschnallt war.

Obwohl er leichte Verletzungen davon getragen hatte, lehnte der 39-Jährige eine ärztliche Behandlung nach dem Aufprall auf die Mauer des Gebäudes ab. Stattdessen ließ er sich von einem Taxi nach Hause bringen. Nun werden sich die Gerichtsbarkeit und das Regierungskommissariat mit seiner Situation befassen.