Stau wegen Arbeiten im Tunnel von Schloss Sigmundskron

Verkehrschaos auf der MeBo

Montag, 06. Oktober 2025 | 12:18 Uhr
Viel mehr Autoverkehr in Österreich seit 2010 verkehr stau sym
APA/APA (dpa)/Sebastian Gollnow
Von: luk

Bozen/Eppan – Auf der Schnellstraße MeBo hat es am Montagmorgen erneut lange Staus gegeben. Grund dafür sind Wartungsarbeiten im Tunnel von Schloss Sigmundskron, die eine Teilsperre der Südspur zwischen Terlan und Bozen erforderlich machten.

Seit 9.00 Uhr ist in diesem Abschnitt nur eine Fahrspur in Richtung Bozen befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Rückstaus führte. Besonders der Berufsverkehr war stark betroffen, die Fahrzeiten verlängerten sich deutlich.

Die Arbeiten im Tunnel sind Teil geplanter Instandhaltungsmaßnahmen.

Die Verkehrssituation soll sich nach Abschluss der Tagesarbeiten wieder normalisieren.

Bezirk: Bozen, Überetsch/Unterland

