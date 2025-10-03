Verkehrsunfall auf der Mebo: Deutscher [68] verletzt

Von: luk

Lana – Am Freitagmittag hat sich auf der Südspur der Mebo bei Kilometer 204 ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.30 Uhr kam es dort zu einem Unfall mit einem Pkw.

Ein 68-jähriger Mann aus Deutschland wurde dabei mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz Lana ins Krankenhaus von Meran eingeliefert.

Im Einsatz standen ein Rettungswagen der Sektion Lana, die Freiwillige Feuerwehr von Burgstall sowie die Straßenpolizei.