Verkehrsunfall im Sarntal

Von: ka

Sarntal/Astfeld – Am Stefanstag mussten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Astfeld zu einem Verkehrsunfall ausrücken. Auf der Landesstraße in Richtung Reinswald beim Tonibil waren am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge aufeinandergeprallt, wobei eines von ihnen auf dem Dach zum Liegen gekommen war.

Zum Glück wurden beim Unfall keine Personen verletzt. Die Feuerwehrleute übernahmen die Sicherung der Unfallstelle und die Aufräumarbeiten.