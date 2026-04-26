Verkehrsunfall in Kaltern fordert vier Leichtverletzte

Von: ka

Kaltern – Am Sonntagnachmittag des 26. April 2026 kam es im Gemeindegebiet von Kaltern zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Gegen 15.45 Uhr ging der Alarm bei der Noteinsatzzentrale ein. Die Rettungskräfte rückten umgehend zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt vier Personen – allesamt aus Südtirol stammend – medizinische Hilfe benötigten.

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 59-jährigen Mann (Jahrgang 1967), eine 60-jährige Frau (Jahrgang 1966), eine 19-jährige Frau (Jahrgang 2007) sowie einen 24-jährigen Mann (Jahrgang 2002). Glücklicherweise wurden alle Beteiligten nach ersten medizinischen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden alle vier Patienten zur weiteren Kontrolle in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Neben zwei Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes Überetsch war die Freiwillige Feuerwehr Kaltern im Einsatz. Sie sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Aufräumarbeiten. Die Carabinieri von Neumarkt führten die notwendigen Erhebungen durch, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.