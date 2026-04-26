Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verkehrsunfall in Kaltern fordert vier Leichtverletzte
Weißes Kreuz, Feuerwehr und Carabinieri im Einsatz

Verkehrsunfall in Kaltern fordert vier Leichtverletzte

Sonntag, 26. April 2026 | 21:45 Uhr
681175084_18091348043591518_976847890805970340_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt
Schriftgröße

Von: ka

Kaltern – Am Sonntagnachmittag des 26. April 2026 kam es im Gemeindegebiet von Kaltern zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Gegen 15.45 Uhr ging der Alarm bei der Noteinsatzzentrale ein. Die Rettungskräfte rückten umgehend zum Einsatzort aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass insgesamt vier Personen – allesamt aus Südtirol stammend – medizinische Hilfe benötigten.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 59-jährigen Mann (Jahrgang 1967), eine 60-jährige Frau (Jahrgang 1966), eine 19-jährige Frau (Jahrgang 2007) sowie einen 24-jährigen Mann (Jahrgang 2002). Glücklicherweise wurden alle Beteiligten nach ersten medizinischen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden alle vier Patienten zur weiteren Kontrolle in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Neben zwei Krankentransportwagen des Weißen Kreuzes Überetsch war die Freiwillige Feuerwehr Kaltern im Einsatz. Sie sicherte die Unfallstelle ab und übernahm die Aufräumarbeiten. Die Carabinieri von Neumarkt führten die notwendigen Erhebungen durch, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.

Facebook/Freiwillige Feuerwehr Kaltern-Markt

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Kommentare
97
Landesbeirat kritisiert Aussagen von Sandner Bürgermeister
Von der Babygang verfolgt
Kommentare
47
Von der Babygang verfolgt
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kommentare
28
Schweiz will für Crans-Montana-Opfer nun doch nicht zahlen
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Kommentare
25
Kostenexplosion an der Zapfsäule: Kurzurlaub wird teuer
Drogen am Fahrradweg
Kommentare
23
Drogen am Fahrradweg
Anzeigen
Ladies Night
Ladies Night
Kino, Sekt und beste Freundinnen!
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 