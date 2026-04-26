Trentino: René Schönmann [66] aus der Schweiz stirbt bei Segelflugzeug-Absturz

Von: luk

Trient – Ein tragischer Flugunfall hat sich am Samstagnachmittag im Trentino ereignet: Ein Segelflugzeug ist gegen 16.00 Uhr am Monte Pin im Nonstal abgestürzt.

Bei dem Piloten handelt es sich Medienberichten zufolge um René Schönmann (66) aus Eiken in der Schweiz. Der Unternehmer war im Bereich Elektroinstallationen und Fotovoltaik tätig.

Der Unfall ereignete sich in rund 2.000 Metern Höhe im Gemeindegebiet von Livo nördlich von Cles. Das Segelflugzeug war zuvor in Lienz in Osttirol gestartet und befand sich im Bereich der Maddalene-Gruppe, als es aus bislang ungeklärter Ursache auf die Südseite des Monte Pin stürzte.

Ein Wanderer, der sich in der Nähe des schwer zugänglichen Absturzortes aufhielt, setzte den Notruf ab. Die Rettungskräfte reagierten umgehend: Zwei Hubschrauber wurden eingesetzt, zudem rückten die Bergrettung sowie die Feuerwehr Trient aus. Unterstützung kam auch von den freiwilligen Feuerwehren aus Preghena und Livo.

Trotz des schnellen Eingreifens konnten die Einsatzkräfte vor Ort nur noch den Tod des Piloten feststellen. In der Folge wurde die Bergung des Leichnams eingeleitet, wobei auch hydraulisches Rettungsgerät zum Einsatz kam. Nach dem Abtransport ins Tal wurde der Verstorbene den zuständigen Behörden übergeben.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange.

Alto Adige