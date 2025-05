Verkehrsunfall mit Rettungswagen des Weißen Kreuzes auf der MeBo

Von: mk

Meran – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 1.45 Uhr in der Früh auf der Schnellstraße MeBo bei Sinich in Meran zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen (RTW) des Weißen Kreuzes der Sektion Lana. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich drei freiwillige Sanitäter sowie ein Patient im Einsatzfahrzeug. Alle Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Die Erstversorgung der Verletzten erfolgte durch ein weiteres Rettungsteam der Sektion Lana sowie durch zwei weitere Rettungseinheiten aus Meran. Anschließend wurden alle Betroffenen in das Krankenhaus von Meran begleitet. Die drei Mitarbeiter des Weißen Kreuzes konnten noch in den Morgenstunden entlassen werden, der Patient wurde stationär aufgenommen.

Am Unfallgeschehen waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Die genaue Unfallursache wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Das Weiße Kreuz legt jährlich rund neun Millionen Kilometer mit seinen Einsatzfahrzeugen zurück. Die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitenden hat dabei oberste Priorität.

Um Risiken zu minimieren und die Fahrpraxis kontinuierlich zu verbessern, werden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings und sogenannte Refresher-Kurse für alle Freiwillige und Angestellte im Safety Park in Pfatten durchgeführt.