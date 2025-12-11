Verkehrsunfall und Straßensperre vor dem Twenty

Von: Ivd

Bozen – Vor dem Einkaufszentrum Twenty ist es am frühen Nachmittag zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Betroffen sind ein Fiat Panda und ein weiteres Fahrzeug, das im Frontbereich stark beschädigt wurde. Die Feuerwehr hat die Staatsstraße 12 aktuell vor der Kreuzung zur Amadeo-Avogadro-Straße gesperrt. Autofahrer sollten die Kreuzung umfahren.

Nach ersten Informationen kollidierten zwei Pkw – ein Fiat Panda und ein weiteres Fahrzeug – im Kreuzungsbereich unmittelbar vor dem Haupteingang des Twenty. Beide Wagen wurden dabei beschädigt – insbesondere das auffahrende Auto weist einen massiven Frontschaden auf. Die Stadtpolizei sowie Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Kreuzung komplett gesperrt

Die betroffene Kreuzung ist derzeit in Richtung Osten blockiert. Eine Weiterfahrt in Richtung SS12 ist im Moment nicht möglich, da die Einsatzkräfte die Unfallstelle sichern und Trümmerteile beseitigen. Pendlerinnen und Pendler sollten den Bereich großräumig umfahren. Zu Verletzten ist bislang nichts bekannt. Die Rettungskräfte kümmern sich um die Beteiligten und prüfen mögliche medizinische Folgebehandlungen.

Verkehrsbehinderungen im gesamten Umfeld

Durch die Sperre kommt es auch im Umfeld des Einkaufszentrums zu erheblichen Verzögerungen. Rund um die Galileistraße bilden sich erhebliche Schlangen. Die Polizei ist dabei den Verkehr sicher umzuleiten.

Sobald die Unfallaufnahme abgeschlossen ist und die Fahrzeuge abgeschleppt werden, wird die Kreuzung wieder freigegeben. Bis dahin müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit deutlichen Einschränkungen rechnen.