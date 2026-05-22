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Polizei stoppte nach einem schweren Unfall flüchtigen Drogenlenker

Verletzte bei Crash mit gestohlenem Pkw in Niederösterreich

Freitag, 22. Mai 2026 | 14:20 Uhr
Polizei stoppte nach einem schweren Unfall flüchtigen Drogenlenker
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM
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Von: apa

Ein Drogenlenker hat Freitagfrüh in Lassee (Bezirk Gänserndorf) mit einem gestohlenen Auto eine Pkw-Frontalkollision mit sieben Verletzten verursacht. Ein Hund starb, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung. Drei Notarzthubschrauber standen im Einsatz. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin flüchteten nach dem Crash. Im Zuge einer Fahndung mit einer Drohne und Diensthunden wurden sie angehalten. Im Wagen des Duos wurde laut Polizei mutmaßliches Diebesgut entdeckt.

Der 31-jährige Lenker war mit einem am vergangenen Mittwoch in seinem Heimatland Slowakei gestohlenen Auto unterwegs gewesen. Er dürfte den Unfall auf der Unteren Hauptstraße in Lassee aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel verursacht haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. “Die enorme Wucht des Aufpralls hinterließ ein Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn”, berichtete die Feuerwehr, die rund vier Stunden lang im Einsatz stand. Die beiden Pkw wurden massiv beschädigt.

Schwer verletztes Duo machte sich aus dem Staub

Der 31-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin aus der Ukraine machten sich trotz schwerer Verletzungen nach dem Crash aus dem Staub. Ihre Flucht war nach kurzer Zeit zu Ende. Im anderen Wagen befanden sich fünf Slowaken. Zwei Frauen im Alter von 44 und 61 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 50 und 56 wurden schwer verletzt. Eine 53-Jährige erlitt leichte Blessuren. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Im gestohlenen Auto befanden sich ein E-Scooter und ein E-Bike sowie Einbruchswerkzeug. Dabei dürfte es sich um Diebesgut handeln, Erhebungen waren im Gange. Der 31-Jährige und die 27-Jährige werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

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