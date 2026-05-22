Photovoltaik: Eurac Research erweitert Labore entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Von: mk

Bozen – Ob Hersteller neuer Photovoltaikmodule, Energieversorger, die vor der Installation von Solarpaneelen deren Leistung überprüfen müssen, Solarparkbetreiber, die Probleme in der Produktion bemerken, oder Unternehmen, die die Wiederverwendung von Modulen stillgelegter Solaranlagen erwägen – sie alle können sich an Eurac Research als Forschungspartner wenden. Denn in den vergangenen 15 Jahren hat das Forschungszentrum eine Infrastruktur für angewandte Photovoltaikforschung aufgebaut, die heute zu den umfassendsten in Italien gehört.

Den Anfang machte ein Sonnensimulator zur Untersuchung der elektrischen Leistung von Photovoltaikmodulen. Damals dienten die Tests fast ausschließlich der technologischen Forschung: Das Team von Eurac Research arbeitete mit Universitäten und internationalen Partnern zusammen, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Module zu verbessern. Mit der Weiterentwicklung des Sektors und den wachsenden Anforderungen der Industrie wurden die Aktivitäten im Laufe der Jahre stetig erweitert. Heute können Unternehmen in den Laboren von Eurac Research untersuchen lassen, welche Technologien sich am besten für Agri-Photovoltaik sowie für die Integration in Gebäude, in gläserne oder in begrünte Fassaden eignen. Eurac Research kann mit innovativen Materialien Prototypen entwickeln, diese unter Freilandbedingungen testen und Prüfungen unter Extrembedingungen durchführen, etwa elektrische Sicherheitsprüfungen unter Wasser, um eine langfristige Belastung durch Feuchtigkeit und starke Niederschläge zu simulieren. Das Institut für Erneuerbare Energie von Eurac Research verfügt im NOI Techpark über mehr als 5.000 Quadratmeter Indoor- und Outdoor-Labore. Vier dieser Labore sind der Photovoltaik gewidmet; hinzu kommen zwei Versuchsanlagen – eine am Flughafen Bozen und eine neue Agri-Photovoltaikanlage in Auer. Ein wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit mit Unternehmen war der Akkreditierungsprozess: Heute führt Eurac Research im Bereich Photovoltaik vier akkreditierte Prüfverfahren durch (Accredia).

Im vergangenen Jahr arbeiteten die Photovoltaik-Fachleute von Eurac Research in Forschungs- und Auftragsprojekten mit Dutzenden Unternehmen entlang der gesamten PV-Wertschöpfungskette zusammen –von kleinen Modulinstallateuren über europäische Multi-Utility-Unternehmen, die große Anlagen entwickeln und betreiben, bis hin zu Herstellern innovativer Module oder Planern und Produzenten von Fassadensystemen für die Integration von Photovoltaik in Gebäuden.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Photovoltaikleistung in Italien mehr als verdoppelt – 2025 überschritt sie 40 Gigawatt, mit mehr als sechs Gigawatt neu installierter Leistung allein im vergangenen Jahr. Keine andere Energiequelle wächst derzeit schneller. „Ein so dynamischer Sektor braucht Forschungs- und Entwicklungspartner, die schnell auf die Anforderungen der Unternehmen reagieren und sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette begleiten können“, erklärt Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie von Eurac Research. „Wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Einerseits sind wir an europäischen Forschungsprojekten und Kooperationen mit internationalen Institutionen beteiligt, was uns ermöglicht, Daten zu sammeln und fortschrittliche Simulationsmodelle zu entwickeln. Andererseits führen wir Projekte im Auftrag von Unternehmen durch – von einzelnen Tests bis hin zu weitreichenderen Forschungs- und Entwicklungskooperationen. Diese Kombination hat es uns ermöglicht, Kompetenzen aufzubauen, Fördermittel einzuwerben und zunehmend spezialisierte Infrastrukturen für die Unternehmen des Sektors zu schaffen.“

„Die Labore bilden die Grundlage für ein weit umfangreicheres Beratungsangebot, das unter anderem Datenanalysen, fortgeschrittene Simulationen, die Entwicklung von Modellen zur Anlagenplanung sowie Fehlererkennung und Fehlerdiagnose umfasst“, ergänzt Luís Fialho, Leiter der Forschungsgruppe für Photovoltaiksysteme von Eurac Research. „Zu den neuen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, gehören die Möglichkeiten der direkten Wiederverwendung von Modulen nachdem sie Qualitäts- und Effizienzprüfungen durchlaufen haben. Viele Anlagen, die Anfang der 2000er-Jahre installiert wurden, sind inzwischen an die zwanzig Jahre in Betrieb – entsprechend werden diese Aspekte für den Sektor immer wichtiger.“

Die Erweiterung der Labore, die vor Kurzem abgeschlossen wurde, erfolgte im Rahmen des Projekts Perspire, das von der Autonomen Provinz Bozen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) finanziert wurde.