Aktuelle Seite: Home > Chronik > Verletzte nach Schüssen in öffentlichen Gebäuden in Athen
Aufregung in Athen nach Schüssen

Verletzte nach Schüssen in öffentlichen Gebäuden in Athen

Dienstag, 28. April 2026 | 12:29 Uhr
Aufregung in Athen nach Schüssen
APA/APA/AFP/ANGELOS TZORTZINIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Athen hat ein bewaffneter Mann mit einem Jagdgewehr am Dienstag in einem Gebäude der griechischen Sozialversicherung das Feuer eröffnet und dabei einen Mitarbeiter am Bein verletzt. Kurz darauf soll derselbe mutmaßliche Täter im Gebäude eines Gerichts erneut geschossen und vier weitere Menschen leicht verletzt haben. Die genauen Abläufe der Tat sind derzeit noch unklar, berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews).

Der Täter flüchtete nach den Vorfällen. Die griechische Polizei hat eine großangelegte Fahndung eingeleitet, um ihn zu identifizieren und festzunehmen. Zeugen beschreiben den Mann als sehr alt, groß und schlank. Ein Sprecher der Gewerkschaft der Sozialversicherungen sagte im griechischen Rundfunk: “Er war außer sich und schoss mit einer Flinte zweimal.”

Nach ersten Informationen des griechischen Rundfunks könnte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um eine Person in schwierigen sozialen Verhältnissen handeln. Die Ermittlungen zu Motiv, Hintergrund und genauer Tatabfolge dauern an.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Kommentare
84
Alarmstimmung in der Notaufnahme von Bozen
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Kommentare
45
Heliport am Ritten: Anrainer protestieren
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Kommentare
44
Tausende Bauern protestieren am Brenner
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Kommentare
40
Weltweit mehr als 74 Millionen Autos mit Elektroantrieb
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Kommentare
33
Bildungsbereich: Rückwirkende Auszahlung von 92 Millionen steht fest
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 