Verletzte Person bei Wohnhausbrand im Unterland

Laag – In Laag im Südtiroler Unterland ist in den frühen Morgenstunden ein Wohnhaus in Brand geraten. Zahlreiche Feuerwehrleute stehen seit der Alarmierung gegen 5.20 Uhr im Großeinsatz.

Zunächst war der Dachstuhl des Wohngebäudes betroffen. Dann breiteten sich die Flammen auf das restliche Haus im Zentrum von Laag aus. Der vom Feuer aufsteigende Rauch war weitum sichtbar.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Auer, Laag, Neumarkt, Salurn, Kurtinig und Magreid sowie die Berufsfeuerwehr Bozen, der Bezirksverband Unterland, das Weiße Kreuz und die Ordnungshüter.

Medienberichten zufolge konnten die Wehrleute eine Person aus dem brennenden Gebäude befreien. Sie soll verletzt sein.

Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden aber wohl noch Stunden andauern. Die Brandursache ist derzeit unklar.