Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vermisste Influencerin – Leiche lag in Koffer im Wald
Die Behörden gaben die ersten Ermittlungsergebnisse bekannt

Vermisste Influencerin – Leiche lag in Koffer im Wald

Sonntag, 30. November 2025 | 11:08 Uhr
Die Behörden gaben die ersten Ermittlungsergebnisse bekannt
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Im Fall der am Samstag tot aufgefundenen Grazer Influencerin haben die Behörden am Sonntag bei einer Pressekonferenz die ersten Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben. Demnach dürfte der 31-jährige Ex-Freund der Frau sie vor einer Woche, am Sonntagmorgen, in ihrer eigenen Wohnung getötet haben. Am Nachmittag desselben Tages brachte er die Leiche über die Grenze nach Slowenien. Sein Bruder und sein Stiefvater wurden Samstagabend aus der Untersuchungshaft entlassen.

Die Leiche wurde am Samstag in einem Koffer und vergraben in einem Wald in Slowenien gefunden. Es gab laut den slowenischen Behörden klare Anzeichen auf Gewalteinwirkung. Markus Haas vom Landeskriminalamt Steiermark skizzierte die Vorgänge der vergangenen Woche anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse nach: Ein Freund des Opfers hatte Sonntagabend bei der Polizei seine Sorge geäußert, weil die 31-Jährige nicht wie vereinbart um 14.00 Uhr zu einem Termin erschienen war.

Blutabriebspuren am Türstock

Als eine Streife bei der Wohnung der Frau eintraf, war lediglich ihr Ex-Freund dort. Er gab an, dass er auf den Hund seiner ehemaligen Lebensgefährtin aufpasse. Die Influencerin war zu diesem Zeitpunkt wohl schon seit Stunden tot. “Am Türstock wurden geringe Blutabriebspuren gefunden”, sagte Haas. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt, aber es wurden keine weiteren Hinweise auf ein Gewaltverbrechen in der Wohnung gefunden.

Daraufhin sei das Mobiltelefon der Frau geortet und im Grazer Bezirk Eggenberg gefunden worden. Von der Frau fehlte aber immer noch jede Spur. Nachbarn gaben gegenüber der Polizei an, dass sie Sonntagfrüh gegen 8.00 Uhr einen lautstarken Streit in der Wohnung der Frau wahrgenommen hätten. Eine andere Zeugin wiederum hatte beobachtet, wie der Ex-Freund gegen 10.00 Uhr “mit einer Art Plane oder Teppich auf der Schulter” das Wohnhaus verlassen hat.

Da der 31-Jährige nun unter Tatverdacht stand, suchte die Polizei nach ihm. In der Wohnung der Grazerin war er aber nicht mehr anzutreffen. In der Wohnung seiner Mutter, bei der er zuletzt geschlafen hatte, war nur sein Mobiltelefon. Montagabend wurde er dann entdeckt – am Parkplatz eines Casinos an der Grenze in Spielfeld. Sein Auto brannte. Dieses dürfte er selbst mit einem Brandbeschleuniger angezündet haben, um Spuren zu verwischen, sagte Stanko Vidovič von der Polizei in Maribor.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Kommentare
76
„Die ‚Naja‘ kehrt zurück, soll aber freiwillig bleiben“
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Kommentare
31
Besorgniserregende Vorfälle an Schulen
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
Kommentare
28
Berlin will Lockerung von Verbrenner-Aus in EU ab 2035
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Kommentare
21
„Sie haben alle Hilfsangebote abgelehnt“
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
17
Sieben Verletzte nach Pfefferspray-Vorfall in Sterzing
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 