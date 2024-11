Vermisstes Baby tot bei Klinik Favoriten gefunden

Toter Säugling wurde in Abfallcontainer gefunden

Von: apa

Das seit Donnerstag in der Wiener Klinik Favoriten verschwundene Baby ist tot außerhalb des Spitalsgeländes aufgefunden worden. Fundort war ein Abfallcontainer in der Kundratstraße. Gegen die festgenommene Mutter des erst rund eine Woche alten Säuglings wird inzwischen wegen Mordverdachts ermittelt, wie die Polizei am Freitagmittag gegenüber der APA angab.

Das Baby war am Donnerstag kurz vor Mittag aus der neonatologischen Station des Spitals verschwunden. Eine Pflegerin hatte das bemerkt und Alarm geschlagen. Eine groß angelegte Suchaktion, auch mit Hunden und einer Drohne in der Nacht, brachte zunächst keine Erkenntnisse. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) hatte noch am Donnerstag darauf hingewiesen, dass es keinen freien Zugang zu der Station gebe. Nicht zuletzt deshalb dürfte sich der Verdacht von Haus aus auf das engste Familienumfeld und vor allem auf die Mutter konzentriert haben. Die 30-jährige österreichische Staatsbürgerin wurde auch in der Nacht einvernommen und dürfte den Ermittlern letztlich gesagt haben, wo ihr Kind zu finden ist.

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt wurde die Leiche des Mädchens gegen 10.00 Uhr gefunden. Durch die Vernehmung der Frau ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Säugling außerhalb des Klinikgeländes zu finden sei. Das war bereits am Donnerstag wahrscheinlich, weil die Durchsuchung des Spitalsgeländes eben keine Hinweise auf das Baby erbrachte. Nach der Unterbrechung über Nacht starteten die Polizisten dann mit der Suche in der Umgebung der Klinik, was letztlich zu dem toten Kind führte.

Ermittler schlossen Entführung von Anfang an aus

Eine Entführung des Babys schlossen die Ermittler von Anfang an eher aus. Das lag nicht zuletzt an den Sicherheitsmaßnahmen in dem Krankenhaus, wodurch es hausfremden Personen kaum möglich ist, sich Zutritt zu der Station zu verschaffen. Bisher gibt es aber keine Bestätigung der Polizei, dass die Frau die Ablegung ihrer Tochter dezidiert zugegeben hat. Sie steht dennoch unter dringendem Tatverdacht.

Unklar war am Freitagvormittag auch die Todesursache. Das Baby wird obduziert, ein Ergebnis dürfte erst in den nächsten Tagen vorliegen. Rund zwei Stunden nach dem Auffinden der Leiche waren die Tatortermittler des Landeskriminalamtes nach wie vor mit der Spurenarbeit beschäftigt. Der Fundort in der Kundratstraße war auf elf Autolängen abgesperrt.