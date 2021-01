Vermisstes Ehepaar: Sohn Benno im Visier der Ermittler

Bozen – Im Fall des seit nun beinahe zwei Wochen vermissten Bozner Ehepaars Neumair scheint sich ein Schlüsselmoment abzuzeichnen. Wie Alto Adige online berichtet, wachsen bei den Ermittlern offenbar die Verdachtsmomente gegenüber Sohn Benno. Seine Angaben überzeugten nicht vollständig.

In den vergangenen Stunden sind die Beamten der Carabinieri-Einheit “Ris” abermals in der Wohnung von Peter Neumair und Laura Perselli – wo auch Sohn Benno wohnt – gewesen, um mögliche Spuren zu sichern. Dabei ist auch im Garten des Mehrfamilienhauses akribisch unter die Lupe genommen worden. Die Wohnung in der Runkelsteinstraße wurde außerdem beschlagnahmt.

Offenbar weichen die Ermittler mehr und mehr von der Theorie ab, dass dem Ehepaar auf einem abendlichen Spaziergang etwas zugestoßen sein könnte. Die Staatsanwaltschaft hat daher auch eine Mordakte angelegt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Erst kürzlich hat Sohn Benno erklärt, dass ihn die ganze Sache “sehr mitgenommen” habe.

In den vergangenen Tagen war rund um Bozen und auch im Trentino akribisch nach dem pensionierten Ehepaar gesucht worden – etwa an und in der Etsch, in Montiggl oder am Ritten. Dabei kamen auch Suchhunde und Drohnen zum Einsatz.