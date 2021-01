Sohn von vermisstem Ehepaar „sehr mitgenommen“

Bozen – Seit rund zehn Tagen lebt Benno Neumair quasi in Symbiose mit den Carabinieri. Der 30-Jährige ist der Sohn von Laura Perselli und Peter Neumair. Er wohnt mit seinen Eltern im selben Haus. Wie berichtet, gilt das Ehepaar seit 4. Jänner als vermisst. Bislang fehlt von beiden jede Spur.

Benno Neumair hat unzählige Male dieselben Fragen beantwortet – den Ermittlern, aber auch verschiedenen Fernsehleuten gegenüber. Der mysteriöse Fall hat mittlerweile auch Interesse auf nationaler Ebene erregt. Am Freitag wurde darüber in der Sendung „Quarto Grado“ auf dem privaten Sender Rete4 berichtet.

„Ich muss mich schützen“, erklärt der 30-Jährige laut Alto Adige online. Da sein Wohnsitz bei seinen Eltern angesiedelt sei und er sie als Letzter gesehen habe, habe er viele Fragen beantworten müssen und er habe – so gut er konnte – den Ordnungskräften geholfen. „Ich musste im Haus bleiben, um der Hundestaffel eine Geruchsprobe auszuhändigen. Was man über die Geschichte wissen muss, ist durchgesickert – und es handelt sich um eine unglaubliche Geschichte, die uns alle ratlos macht, ohne die Möglichkeit, irgendetwas zu unternehmen. Weitere Details unserer Familie sind privat und in diesem Augenblick unter diesen Umständen wollen wir sie auch nicht mit anderen teilen“, erklärt der 30-Jährige. Die ganze Angelegenheit habe ihn sehr mitgenommen.

Ermittelt wird in allen Richtungen. Eine Spontanreise oder eine Verzweiflungstat werden allerdings eher ausgeschlossen. Das Auto steht noch vor der Wohnung und auch die Reisedokumente sind noch vorhanden. Vermutet wird viel eher ein tragischer Unfall während eines Spaziergangs, aber auch eine Gewalttat wird für möglich gehalten.

Vor wenigen Tagen wurden in der Etsch Kleidungsstücke gefunden. Die Ermittler klären derzeit, ob sich diese dem Ehepaar zuordnen lassen.