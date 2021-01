Vermisstes Ehepaar: Suche fortgesetzt

Bozen – Die Carabinieri suchen weiterhin nach dem vermissten Ehepaar Neumair. Eine von den Carabinieri von Ritten durchgeführte Suche blieb erfolglos. Die am Donnerstag vorgenommene Suche, bei der entlang der Straßen aber auch unter Felswänden und steilen Abhängen nach Kleidungsstücken und anderen persönlichen Gegenständen gesucht wurde, blieb ohne Ergebnis.

Am Vortag war auch die Südtiroler Bergrettung mit drei ferngesteuerten Drohnen im Einsatz, um einen Felsen im Gebiet von Maria-Himmelfahrt Richtung Sarntal zu inspizieren. Obwohl die Suche mit dem Echolot der Berufsfeuerwehr von Bozen und einem Echosonar der Feuerwehr von Florenz durchgeführt wurde, blieb auch am Donnerstag die Suche entlang der Flüsse erfolglos. Am Freitag setzten Beamte der Carabinieri – immer mit der hervorragenden Unterstützung von Hunderten von Feuerwehrleuten aus dem Trentino und Südtirol – den Sucheinsatz am Fluss fort.

Zu ihnen gesellten sich auch zwei Hunde und ihre Hundeführer, die der Società Cinofila Lugano angehören und aus der Schweiz nach Bozen gekommen waren. Die beiden Hunde Hulk und Ice – bei Ice handelt es sich um einen ausgesetzten Welpen, der auf das Erschnüffeln von Spuren trainiert worden war – sind auf die Suche nach Menschen spezialisiert. Sie sind auf den Hängen rund um Bozen im Einsatz. Am Samstag werden Hulk und Ice sowie ihre Hundeführer die Suchaktion fortsetzen.

Am Samstag wird auch ein Treffen stattfinden, um festzulegen, wohin die Suche gelenkt werden soll. Es wird erwartet, dass die höchste Anzahl von spezialisierten Fachkräften und Freiwilligen seit Beginn der Vermisstensuchaktion eingesetzt werden wird.