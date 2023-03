Versuchter Frauenmord in Vahrn: Verdächtigter trifft seinen Anwalt

Vahrn – Der 44-Jährige, der nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin wegen versuchten Mordes in den vergangenen Tagen in Vahrn festgenommen worden ist, sitzt im Gefängnis in Bozen. Am Samstag hat er dort seinen Verteidiger getroffen.

Anwalt Nicola Nettis, der den Mann vertritt, erklärt, sein Mandant sei fassungslos. Er verstehe nicht, wie ein Treffen, ein Gespräch derart habe ausarten können, erklärt Nettis laut einem Bericht der italienischen Tageszeitung Alto Adige. Der Name des Mannes wird nicht bekannt gegeben, um die Identität des Opfers zu schützen.

Die Polizei hat den 44-Jährigen am Montag in den frühen Morgenstunden festgenommen. Laut derzeitigem Erkenntnisstand hat sich der Mann zum Haus seiner Ex begeben. Nach einem Wortwechsel mit der 40-jährigen Frau soll der Mann sie mit der Faust geschlagen haben – auch ins Gesicht. Anschließend habe er seine Hände um ihren Hals gelegt und zugedrückt. Zudem soll er ihren Kopf auf den Boden geknallt haben.

Gerettet worden sei die Frau von ihrem Sohn. Dieser sei eingeschritten und in der Lage gewesen, den Mann aufzuhalten. Der Sohn war auch geistesgegenwärtig genug, die Rettungskräfte und die Ordnungshüter zu verständigen.

Der 44-Jährige wurde wegen Wiederholungsgefahr sofort festgenommen. Langsam werde ihm bewusst, was vorgefallen sei und wie er sich verhalten habe, erklärt sein Anwalt Nicola Nettis. Beim Haftprüfungstermin vor der Untersuchungsrichterin hat der Mann von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern.

Wie Nettis erklärt, hat sein Mandant nun die Möglichkeit, eine Anhörung vor dem Staatsanwalt zu beantragen, um eine Rekonstruktion des Tathergangs zu ermöglichen. Anschließend werde erwogen, die Überstellung in den Hausarrest zu beantragen, wobei ein „geeigneter Ort“ ermittelt werden soll, der weit entfernt genug von der Wohnung seiner Ex-Partnerin liegt.

Nach der Attacke war die Frau sofort in die Notaufnahme des Brixner Krankenhauses gebracht worden. Dort stellte man Verletzungen am Hals, am Kopf und an anderen Stellen des Körpers fest.