Versunken im Schlamm

Bozen – Die Regenfälle in dieser Woche haben Felder, Grundstücke, Obstwiesen, Wege und Baugelände in wahre Fallen für Schwerfahrzeuge und Traktoren verwandelt. Die Freiwilligen Feuerwehren mussten gleich in mehreren Fällen ausrücken.

In Gries in Bozen war etwa ein Landwirt mit seinem Latein am Ende. Ein Traktor ist auf einer Apfelwiese im Schlamm steckengeblieben. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Freiwillige Feuerwehr Gries ausrücken.

Am Freitag ist die Freiwillige Feuerwehr von Garn zu einer Fahrzeugbergung ausgerückt, nachdem telefonisch die Betroffenen Alarm geschlagen hatten.

Die Wehrleute mussten einen im weichen Boden steckengebliebenen Lkw befreien. Nach rund 20 Minuten war der Einsatz beendet.

Auch auf mehreren Baustellen standen Südtirols Feuerwehren wegen ähnlicher Schwierigkeiten im Einsatz.