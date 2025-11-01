Aktuelle Seite: Home > Chronik > Vertainspitze: Drei junge deutsche Skitourengeher sterben unter einer Lawine
Verhängnisvoller Samstagnachmittag in der Ortlergruppe

Vertainspitze: Drei junge deutsche Skitourengeher sterben unter einer Lawine

Samstag, 01. November 2025 | 19:52 Uhr
Vertainspitze_sw
© Svíčková/Wikipedia
Schriftgröße

Von: ka

Sulden – In der Laaser Gruppe nördlich des Ortlers kam es am Samstagnachmittag zu einer schrecklichen Bergtragödie mit drei Toten.

Die Opfer sind zwei junge Männer und eine junge Frau aus Deutschland. Zwei weitere Personen einer zweiten Gruppe wurden verletzt, als sie von einer Lawine erfasst wurden, während sie eine Rinne an der Nordwand hinaufstiegen. Ersten Informationen zufolge löste sich in der Nähe der 3.545 Meter hohen Vertainspitze eine Lawine, die in rund 3.200 Metern Seehöhe zwei Gruppen deutscher Skitourengeher erfasste. Die erste Gruppe, bestehend aus drei Personen, wurde vollständig von der Lawine erfasst. Niemand aus dieser Gruppe überlebte die Bergtragödie.

© Svíčková/Wikipedia

Von der zweiten Gruppe, die aus vier Personen bestand, haben zwei überlebt, während zwei weitere noch vermisst werden. Die Suche wird derzeit mit dem Landesrettungshubschrauber Pelikan 3 und mit Unterstützung von Drohnen fortgesetzt. Die Rettungsmaßnahmen werden von der Bergrettung Sulden koordiniert und von den benachbarten Bergrettungen, der Bergrettung der Finanzpolizei, dem Hubschrauberrettungsdienst und der Feuerwehr im Tal unterstützt.

HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL

Die Opfer – zwei junge Männer und eine junge Frau aus Deutschland – wurden von der Lawine erfasst, als sie mit Eispickel und Steigeisen eine kleine Rinne in der Nordwand hinaufstiegen. Der Alarm wurde gegen 15.50 Uhr ausgelöst, woraufhin sofort Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Für die drei Vermissten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ihre Leichen wurden sofort ins Tal gebracht.

 

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
63
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Kommentare
47
8,76 Mrd. Euro: Südtirols Landeshaushalt steigt weiter – VIDEO
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Kommentare
46
Auch fürs Rodeln: Helmpflicht für Wintersportler in Italien
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Kommentare
45
Mit dem Wingsuit über das Meraner Land – VIDEO
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Kommentare
34
Der Kalender der Feuerwehrfrauen geht viral – VIDEO
Anzeigen
Herbstmesse & Biolife 2025
Herbstmesse & Biolife 2025
Leben und bewusst genießen
Das Frühstücksei aus Südtirol
Das Frühstücksei aus Südtirol
Bio- und Freilandeier
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 