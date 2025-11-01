Vertainspitze: Drei junge deutsche Skitourengeher sterben unter einer Lawine

Von: ka

Sulden – In der Laaser Gruppe nördlich des Ortlers kam es am Samstagnachmittag zu einer schrecklichen Bergtragödie mit drei Toten.

Die Opfer sind zwei junge Männer und eine junge Frau aus Deutschland. Zwei weitere Personen einer zweiten Gruppe wurden verletzt, als sie von einer Lawine erfasst wurden, während sie eine Rinne an der Nordwand hinaufstiegen. Ersten Informationen zufolge löste sich in der Nähe der 3.545 Meter hohen Vertainspitze eine Lawine, die in rund 3.200 Metern Seehöhe zwei Gruppen deutscher Skitourengeher erfasste. Die erste Gruppe, bestehend aus drei Personen, wurde vollständig von der Lawine erfasst. Niemand aus dieser Gruppe überlebte die Bergtragödie.

Von der zweiten Gruppe, die aus vier Personen bestand, haben zwei überlebt, während zwei weitere noch vermisst werden. Die Suche wird derzeit mit dem Landesrettungshubschrauber Pelikan 3 und mit Unterstützung von Drohnen fortgesetzt. Die Rettungsmaßnahmen werden von der Bergrettung Sulden koordiniert und von den benachbarten Bergrettungen, der Bergrettung der Finanzpolizei, dem Hubschrauberrettungsdienst und der Feuerwehr im Tal unterstützt.

Die Opfer – zwei junge Männer und eine junge Frau aus Deutschland – wurden von der Lawine erfasst, als sie mit Eispickel und Steigeisen eine kleine Rinne in der Nordwand hinaufstiegen. Der Alarm wurde gegen 15.50 Uhr ausgelöst, woraufhin sofort Suchmaßnahmen eingeleitet wurden. Für die drei Vermissten kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ihre Leichen wurden sofort ins Tal gebracht.